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    Вт., 17 апреля 2018г.
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    Тема: Игровые автоматы
    • Akcel Вчера в 23:16 «Ответить»
      Всем привет, я смотрю что везде идет реклама разных онлайн казино и многие пишут что зарабатывают на этом очень хорошие деньги. Я вот тоже решил попробовать, но так как я раньше никогда толком не играл, то играть разу на деньги как то не хочется, думаю сначала попрактиковаться в бесплатном режиме на этом сайте https://lotoru.co/ что скажете?
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