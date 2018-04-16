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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Остроконечные кондиломы, кто сталкивался?
    • Сегодня! tankalek Cегодня в 17:00 «Ответить»
      В общем-то весь смысл моего вопроса в названии темы. Вчера была у гинеколога, диагноз остроконечные кондиломы. Предложили несколько вариантов их удаления, лазер, прижигание азотом, и крем для домашнего использования Вартоцид. Что лучше? подскажите, голова уже кругам идет.
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