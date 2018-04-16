Подскажите, где это лучше сделать и что для этого нужно? Так получилось, что брат разбил автомобиль, который был совсем новый, документы, номера, все есть, но состояние автомобиля сейчас такое, что лучше, конечно, его продать. Возможно кто-то сталкивался, знает компании, которые предлагают нормальную цену, смогут грамотно проконсультировать и рассказать что за чем делать, какие документы для этого нужны. В общем, поделитесь своим опытом, что лучше предпринимать в такой ситуации и куда обращаться?
Приветствую, сам обращался в компанию Авто спас сам и советовал 3 моим товарищам. И сам доволен что продал машину им и товарищи вроде бы так же, удачно продали автомобиль в эту компанию. Вот их сайт kupim-vash-avto.ru попробуй обратись, удачи