Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 16 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 113 посетителя
    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Продать битый автомобиль
    • Сегодня! ira19840 Cегодня в 11:43 «Ответить»
      Подскажите, где это лучше сделать и что для этого нужно? Так получилось, что брат разбил автомобиль, который был совсем новый, документы, номера, все есть, но состояние автомобиля сейчас такое, что лучше, конечно, его продать. Возможно кто-то сталкивался, знает компании, которые предлагают нормальную цену, смогут грамотно проконсультировать и рассказать что за чем делать, какие документы для этого нужны. В общем, поделитесь своим опытом, что лучше предпринимать в такой ситуации и куда обращаться?
      • Сегодня! sergey7 Cегодня в 13:22 «Ответить»
        Приветствую, сам обращался в компанию Авто спас сам и советовал 3 моим товарищам. И сам доволен что продал машину им и товарищи вроде бы так же, удачно продали автомобиль в эту компанию. Вот их сайт kupim-vash-avto.ru попробуй обратись, удачи
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Где скачать виндовс 10?9(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыJenkoy06.07.16 в 14:29Umpnarne Cегодня в 17:03
      Остроконечные кондиломы, кто сталкивался?1(1) Медицина и ЗдоровьеtankalekCегодня в 17:00tankalek Cегодня в 17:00
      Трубы в строительстве7(2) Строительство и ремонтRuslana731018.03.18 в 19:56Kira_a Cегодня в 16:45
      Одежда из Италии2(1) Мода, одежда, обувьEverfox12.04.18 в 01:49koniroy Cегодня в 16:36
      Займ2(1) Банковский форумGoldfish2312.04.18 в 01:49litlemax Cегодня в 16:35
      Охранная система2(1) Мебель, интерьеры, домBontrix12.04.18 в 01:47Masterdjon Cегодня в 16:35
      Алмазный диск2(1) Мужской форум - мужские темыben9512.04.18 в 01:46Nospriks Cегодня в 16:32
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода