Хочу начать участвовать в тендерах, но у меня нет времени на поиск подходящих тендерных площадок и получение аккредитаций, поэтому хочу заказать услуги тендерного сопровождения. Правда не знаю, в какую компанию лучше обратиться, может кто-нибудь подсказать?
Услуги тендерного сопровождения вот здесь можете заказать - http://центрконсалт.рф/moscow/soprovozhdenie-v-tenderah/ . Нанять штатных сотрудников, которые будут этим заниматься, - это тоже конечно неплохой вариант, но в денежном плане намного менее выгодный, ведь каждому сотруднику нужно будет платить хотя бы тысяч по тридцать. Если заказывать тендерное сопровождение в какой-то компании, выйдет дешевле.
Правильно, что решили заказывать услуги по тендерному сопровождению, это позволит вам сэкономить достаточно много времени. А когда у вас уже будет большой опыт участия в тендерах, тогда можно будет и без сопровождения обходиться.