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    Пн., 16 апреля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Тендерное сопровождение.
    • Useyaryl Вчера в 21:54 «Ответить»
      Хочу начать участвовать в тендерах, но у меня нет времени на поиск подходящих тендерных площадок и получение аккредитаций, поэтому хочу заказать услуги тендерного сопровождения. Правда не знаю, в какую компанию лучше обратиться, может кто-нибудь подсказать?
      • Fades Вчера в 22:08 «Ответить»
        Мне кажется, что вам стоит нанять несколько сотрудников, которые будут именно тендерами заниматься. У нас в компании например такие сотрудники есть. Они как раз площадки ищут, ну и заявки подают.
        • Tamavil Вчера в 22:27 «Ответить»
          Услуги тендерного сопровождения вот здесь можете заказать - http://центрконсалт.рф/moscow/soprovozhdenie-v-tenderah/ . Нанять штатных сотрудников, которые будут этим заниматься, - это тоже конечно неплохой вариант, но в денежном плане намного менее выгодный, ведь каждому сотруднику нужно будет платить хотя бы тысяч по тридцать. Если заказывать тендерное сопровождение в какой-то компании, выйдет дешевле.
          • Froinivim Вчера в 22:38 «Ответить»
            Правильно, что решили заказывать услуги по тендерному сопровождению, это позволит вам сэкономить достаточно много времени. А когда у вас уже будет большой опыт участия в тендерах, тогда можно будет и без сопровождения обходиться.
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