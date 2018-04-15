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    Вс., 15 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как не потеть в жару?
    • New! jama Cегодня в 12:01 «Ответить»
      У меня каждую весну и лето начинается проблема поиска нормального дезодоранта, который бы полностью защищал от пота. Наверное все варианты с полок магазина перепробованы, что то помогало, что то нет. Знаю, что есть более серьезные апнтиперспиранты в аптеках, подскажите от них побочек нет?
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