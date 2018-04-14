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    Сб., 14 апреля 2018г.
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    Тема: Генератор для дачи, во сколько обойдеться ?
    • Сегодня! Klinton Cегодня в 18:09 «Ответить»
      на даче, очень часто отключают свет, мы там частенько отдыхаем, и когда вырубают электричество, ну очень плохо, весь праздник к чертям, вот и хотел подобрать какой то адекватный, не очень дорогой но хорошый генератор, на какую сумму мне расчытивать, и что подобрать ????
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