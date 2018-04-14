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    Сб., 14 апреля 2018г.
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    Форум: Политика и Власть
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    Тема: Анекдоты про советскую власть
    • New! Луйда Cегодня в 09:35 «Ответить»
      Около недели ищу в интернете информацию про советскую власть.
      Интересуюсь тем где вообще такие анекдоты можно найти, видимо моего опыта поиска недостаточно.
      Кто посоветует, может кто приличный анекдот знает и может поделится, буду за это благодарна.
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