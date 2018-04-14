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    Сб., 14 апреля 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Инвестиции !
    • Сегодня! MarinaKogut Cегодня в 04:53 «Ответить»
      Я накопила достаточно большую сумму денег ,подскажите куда лучше инвестировать?
      Может бизнес свой открыть ?)))
      • Сегодня! LinaMilevskaya Cегодня в 04:57 «Ответить»
        Доброй ночи !Я вот тоже своей семье настаиваю ,накопили денег и не знаем грубо говоря куда их день .Я настаиваю вложиться в недвижимость и под сдачу .А что ,это всегда прибыльно и останется потом нашим детям .
        Просто бизнес свой тоже хочется ,но я думаю что я не потяну
        • Сегодня! LilianaOstin Cегодня в 05:00 «Ответить»
          Да я считаю тоже ,в недвижимость .На данный момент ,я сдаю две квартиры и меня полностью это устраивает .Как появятся финансы ,наверное еще вложусь .
          Хотя мой муж все мечтает бизнес открыть )Ну это со временем ,а пока будем зарабатывать !!!!
          • Сегодня! Никита Склярен Cегодня в 05:02 «Ответить»
            Здравствуйте !да вы все безусловно правы ,я вот тоже не решился на новое что-то .У меня семейный бизнес автомойка ,этот бизнес всегда был прибыльным и актуальным .Просто все говорят сколько автомоек ,да машин еще больше в два раза .И каждый день все прибавляются .Мне моя сфера очень нравится ,я и сам работаю .Оборудование у меня хорошее ,я его покупаю здесь http://www.ximtex.ru/ ,главное что клиенты довольны и им приятно ) Тогда и у меня на душе хорошо )
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