Доброй ночи !Я вот тоже своей семье настаиваю ,накопили денег и не знаем грубо говоря куда их день .Я настаиваю вложиться в недвижимость и под сдачу .А что ,это всегда прибыльно и останется потом нашим детям .
Просто бизнес свой тоже хочется ,но я думаю что я не потяну
Да я считаю тоже ,в недвижимость .На данный момент ,я сдаю две квартиры и меня полностью это устраивает .Как появятся финансы ,наверное еще вложусь .
Хотя мой муж все мечтает бизнес открыть )Ну это со временем ,а пока будем зарабатывать !!!!
Здравствуйте !да вы все безусловно правы ,я вот тоже не решился на новое что-то .У меня семейный бизнес автомойка ,этот бизнес всегда был прибыльным и актуальным .Просто все говорят сколько автомоек ,да машин еще больше в два раза .И каждый день все прибавляются .Мне моя сфера очень нравится ,я и сам работаю .Оборудование у меня хорошее ,я его покупаю здесь http://www.ximtex.ru/ ,главное что клиенты довольны и им приятно ) Тогда и у меня на душе хорошо )