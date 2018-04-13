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Тема: Строить или купить готовую печку ?
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Сегодня!
Klinton
Cегодня в 18:32
«Ответить»
дешевле будет самому построить, или купить какую то чугунную готовую, или одно на одно будет ??? просто сосед доказывает что почти в два раза дешевле, а я что то подсчитал и думаю что бред ето
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