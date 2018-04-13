Дети всегда с особым трепетом ждут каникул, чтобы вдоволь повеселиться, забыть о нудных уроках и бесконечных домашних заданиях. А родители задумываются над тем, как сделать так, чтобы эти несколько недель прошли для них с пользой. Как совместить пожелания родителей с ожиданиями ребёнка, чтобы все при этом остались довольны? Есть отличная идея – языковые курсы для детей за рубежом! Это увлекательная поездка за границу, которая позволяет учиться и включает в себя развлечения, экскурсии, спорт, общение со сверстниками и т. д. В такой уютной и творческой атмосфере, без напряжения и в игровой форме, сами того не замечая, дети практикуют знания иностранного языка.Обучение детей за границей – распространенная практика во многих странах мира. Каждый ребенок будет в восторге от поездки на Мальту, Кипр, в Швейцарию, Германию, Америку, Канаду, Англию, Францию и другую страну, так не похожую на нашу. Его ждут совершенно новые методики обучения, оригинальные способы проведения досуга, необычные развлекательные мероприятия. Знания и неповторимые эмоции после проведения летних, весенних, зимних или осенних каникул за рубежом останутся в памяти вашего ребенка на долгие годы. Он с вдохновением и упорством примется за учёбу по возвращению домой. Языковая школа для детей позаботится о том, чтобы времяпровождения было действительно интересным и разнообразным, стимулируя ребенка посещать занятия и с удовольствием открывать для себя что-то новое каждый день.Подробнее на: