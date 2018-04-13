Накануне поминальных дней решила ехать в Москву, у меня там захоронены многие родственники. Проблема была лишь в том, что надо было брать венки или с собой или покупать на месте. С собой, естественно, в поезде везти не хотелось, а где купить в столице не знала. В итоге, нашла неплохой альтернативный вариант. Заказала в интернет-магазине https://shop.ritual.ru/ несколько нужных товаров и заберу их как раз по приезду в город. Очень удобно, поэтому, у кого такая же проблема как у меня или просто не успеваете съездить на рынок за венками, можно заказывать на этом сайте. Я сама до сих пор не знала про существование подобного сервиса,поэтому была приятно удивлена.