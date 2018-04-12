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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Вопрос по поводу принтера
    • New! yorika Cегодня в 15:30 «Ответить»
      Подскажите, пожалуйста, насчет принтера. У нас в офисе такая модель - HP LaserJet M806. И мне поручили купить картридж для него. А я не особо то в этом всем разбираюсь. Скажите, какой нужен и где лучше всего его покупать?
      • New! KolyanBoy Cегодня в 15:44 «Ответить»
        Я бы вам посоветовал пойти в ближайший магазин компьютерный. И задать все свои вопросы консультанту. Наверняка вам сразу скажут, какой картридж покупать. И продадут его.
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