Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Чт., 12 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 62 посетителя
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Высокооплачиваемая работа в Катаре
    • New! Leilla Cегодня в 15:23 «Ответить»
      Аравийский полуостров известен на весь мир самым богатым государством под названием Катар. Эта арабская страна может похвастаться невообразимой роскошью и при всём этом исключительной безопасностью. Гостиничный и ресторанный сервис здесь находится на высшем уровне. Данная сфера развивается невероятными темпами, а компании с мировым именем регулярно ищут персонал в новые отели, рестораны, бутики. При этом в странах Ближнего Востока 75% обслуживающего персонала составляют именно иностранцы, работающие по контракту. Много наших соотечественников и выходцев из стран СНГ востребованы в этих странах как работники в области туризма, торговли и сферы обслуживания. Работа в Катаре привлекает россиян не только достойным заработком, а и возможностями получения международного опыта и самореализации как специалиста в отельно-ресторанном бизнесе. К тому же стать сотрудником известных крупных компаний не так уж сложно с помощью агентства по трудоустройству за рубежом.
      Работа по этой программе предоставляется в лучших 5-звездочных отелях и элитных ресторанах. Чаще всего едут работать в столицу — Доху. Лучшие вакансии в Катаре: Reception staff (работник рецепции), Waiter / Waitress (официант), Bartender (бартендер, бармен), Hostess (хостес), Cook (повар, помощник повара). Нередко появляются вакансии администратора спортзала, фитнес-тренера, швейцара, менеджера ресторана, директора по продажам в сфере туризма, продавца-консультанта в фирменных бутиках одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и салонах мебели всемирно известных брендов, и другие. Претендентами на работу в Катаре могут стать соискатели в возрасте от 21 до 35 лет. Работодатели ценят хороший уровень образования, отсутствие вредных привычек, пирсинга и татуировок. Важный пункт в резюме — знание английского языка на достаточном для желаемой вакансии уровне (от Intermediate). То есть вы должны свободно общаться с посетителями, клиентами, гостями. Также необходим опыт работы от 6 месяцев в соответствующей сфере на подобной должности. Работа в Катаре для россиян покажется необычной, по крайней мере, на первых порах. Это мусульманское государство, которое имеет свои особенности и законы, культуру и традиции. В стране высокий уровень жизни, соответственно цены на продукты питания и недвижимость также высокие. Тут очень дружелюбно относятся к гостям, а разнообразная инфраструктура Катара удовлетворит любого туриста. Климат в этой стране очень жаркий, но постоянно находясь в помещениях вы этого не заметите. Даже остановки общественного транспорта здесь оборудованы кондиционерами.

      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/rabota-v-katare/
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      мастопатия как быть5(3) Медицина и ЗдоровьеUlyaВчера в 13:41zolushka123 Cегодня в 15:55
      Гадалка1(1) Женский форумVALKOCегодня в 15:55VALKO Cегодня в 15:55
      Сертификат соответствия Таможенного Союза1(1) Экономика, финансы, бизнесsabarinaCегодня в 15:54sabarina Cегодня в 15:54
      Дачный дом.8(1) НедвижимостьTamavil08.04.18 в 14:32Молкот Cегодня в 15:46
      Хочу покупать машину3(3) АвтоФорумyorikaCегодня в 15:22Miroslavvva Cегодня в 15:45
      Вопрос по поводу принтера2(2) Компьютеры, смартфоны, гаджетыyorikaCегодня в 15:30KolyanBoy Cегодня в 15:44
      Систему вызова персонала1(1) Технический прогресс, инновацииKostarayCегодня в 15:43Kostaray Cегодня в 15:43
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода