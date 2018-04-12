Аравийский полуостров известен на весь мир самым богатым государством под названием Катар. Эта арабская страна может похвастаться невообразимой роскошью и при всём этом исключительной безопасностью. Гостиничный и ресторанный сервис здесь находится на высшем уровне. Данная сфера развивается невероятными темпами, а компании с мировым именем регулярно ищут персонал в новые отели, рестораны, бутики. При этом в странах Ближнего Востока 75% обслуживающего персонала составляют именно иностранцы, работающие по контракту. Много наших соотечественников и выходцев из стран СНГ востребованы в этих странах как работники в области туризма, торговли и сферы обслуживания. Работа в Катаре привлекает россиян не только достойным заработком, а и возможностями получения международного опыта и самореализации как специалиста в отельно-ресторанном бизнесе. К тому же стать сотрудником известных крупных компаний не так уж сложно с помощью агентства по трудоустройству за рубежом.Работа по этой программе предоставляется в лучших 5-звездочных отелях и элитных ресторанах. Чаще всего едут работать в столицу — Доху. Лучшие вакансии в Катаре: Reception staff (работник рецепции), Waiter / Waitress (официант), Bartender (бартендер, бармен), Hostess (хостес), Cook (повар, помощник повара). Нередко появляются вакансии администратора спортзала, фитнес-тренера, швейцара, менеджера ресторана, директора по продажам в сфере туризма, продавца-консультанта в фирменных бутиках одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и салонах мебели всемирно известных брендов, и другие. Претендентами на работу в Катаре могут стать соискатели в возрасте от 21 до 35 лет. Работодатели ценят хороший уровень образования, отсутствие вредных привычек, пирсинга и татуировок. Важный пункт в резюме — знание английского языка на достаточном для желаемой вакансии уровне (от Intermediate). То есть вы должны свободно общаться с посетителями, клиентами, гостями. Также необходим опыт работы от 6 месяцев в соответствующей сфере на подобной должности. Работа в Катаре для россиян покажется необычной, по крайней мере, на первых порах. Это мусульманское государство, которое имеет свои особенности и законы, культуру и традиции. В стране высокий уровень жизни, соответственно цены на продукты питания и недвижимость также высокие. Тут очень дружелюбно относятся к гостям, а разнообразная инфраструктура Катара удовлетворит любого туриста. Климат в этой стране очень жаркий, но постоянно находясь в помещениях вы этого не заметите. Даже остановки общественного транспорта здесь оборудованы кондиционерами.Подробнее на: