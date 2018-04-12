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    Чт., 12 апреля 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Хочу покупать машину
    • New! yorika Cегодня в 15:22 «Ответить»
      Хочу покупать машину. С маркой определилась на сто процентов. Это Мерседес. Но вот какая печаль. На новый не хватает. Как думаете, что лучше сделать? Взять сейчас кредит и купить новую или брать подержанную уже? Вы бы как поступили?
      • New! KolyanBoy Cегодня в 15:36 «Ответить»
        А не рассматриваете такой вариант, как подождать и поднакопить? Часть суммы можно занять у знакомых и родственников. Наверняка в помощи не откажут. А остальное отложите с зарплаты.
        • New! Miroslavvva Cегодня в 15:45 «Ответить»
          Я бы взяла кредит. Потому что если хочешь что-то, то нужно это получить. Очень вредно отказывать себе в получении желаемого. Любого психолога спросите, он подтвердит.
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