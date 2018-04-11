Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 11 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 171 посетитель
    Форум: Ни о чем и о важном
    Новая тема
    Тема: Как сдать ЕГЭ
    • New! Vica Cегодня в 22:34 «Ответить»
      Хочу в этом году поступить в ВУЗ. Но так как школу закончила давно, то нужно подтянуться по многим предметам, для того, чтобы сдать ЕГЭ. А как это сделать? Самостоятельно очень трудно, да и школьная программа изменилась до неузнаваемости. Дайте хороший совет. Может репетитора нанять или всё же самой засесть за учебники?
      • New! Сlamour Cегодня в 22:48 «Ответить»
        Мой младший брат, как и вы, уже несколько лет, как окончил школу. В этом году наконец-то решился поступать в ВУЗ. Знания у него, конечно, уже не те, позабыл многое, да и в школе звёзд не хватал. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ думает обратиться сюда http://iq-centr.ru/rostov-na-donu Очень хочет наверстать упущенное.
        • New! Albertik Cегодня в 22:54 «Ответить»
          Репетитор само собой вам нужен, а вот за учебниками, тоже придётся посидеть. Шпаргалки на ЕГЭ вам не помогут. За этим там ведётся особый контроль, вплоть до камер наблюдения.
          • New! Donna Cегодня в 22:58 «Ответить»
            В этом году в правила сдачи ЕГЭ внесены некоторые изменения. Советую вам хорошенько об этом всё разузнать. И серьёзно отнеситесь к экзаменам по выбору. Готовьтесь только по тем предметам, которые нужны будут вам в ВУЗе. И если чувствуете, что будут трудности со сдачей ЕГЭ то обратитесь, всё же, за помощью к репетиторам.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Как и где заказать сайт, что бы иметь окончание ру ??6(1) Компьютеры, смартфоны, гаджетыOldmen6517.03.18 в 01:00Незабудка91 Cегодня в 23:10
          Как сдать ЕГЭ4(4) Ни о чем и о важномVicaCегодня в 22:34Donna Cегодня в 22:58
          Как делаются алкогольные напитки30(1) Ни о чем и о важномYchilka06.12.07 в 19:36Indianna Cегодня в 22:50
          Хочу авто в аренду, по работе8(1) АвтоФорумKlinton21.03.18 в 21:34Dr Lord Cегодня в 22:24
          Ремонт квартир6(2) Строительство и ремонтInsurgentПозавчера в 18:46GenA Cегодня в 22:21
          ЧОП в Москве2(1) Мужской форум - мужские темыKlintonCегодня в 19:50Zinadin Cегодня в 21:59
          Набор маникюрный2(1) Женский форумKlintonCегодня в 18:43Boltik6 Cегодня в 21:56
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода