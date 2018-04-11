Хочу в этом году поступить в ВУЗ. Но так как школу закончила давно, то нужно подтянуться по многим предметам, для того, чтобы сдать ЕГЭ. А как это сделать? Самостоятельно очень трудно, да и школьная программа изменилась до неузнаваемости. Дайте хороший совет. Может репетитора нанять или всё же самой засесть за учебники?
Мой младший брат, как и вы, уже несколько лет, как окончил школу. В этом году наконец-то решился поступать в ВУЗ. Знания у него, конечно, уже не те, позабыл многое, да и в школе звёзд не хватал. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ думает обратиться сюда http://iq-centr.ru/rostov-na-donu Очень хочет наверстать упущенное.
В этом году в правила сдачи ЕГЭ внесены некоторые изменения. Советую вам хорошенько об этом всё разузнать. И серьёзно отнеситесь к экзаменам по выбору. Готовьтесь только по тем предметам, которые нужны будут вам в ВУЗе. И если чувствуете, что будут трудности со сдачей ЕГЭ то обратитесь, всё же, за помощью к репетиторам.