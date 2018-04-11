Когда случится экстренная ситуация – у вас будут секунды, чтобы спасти собаку.
Научитесь оказывать первую помощь, и вы сможете помочь любимцу, когда ему это больше всего нужно! http://sunny.dog/kurs-rukovodstvo-po-yekstrennoy-pomoshh/
Эта книга и курс для собаки – шанс остаться в живых в случае болезни или травмы, а для владельцев – шанс на долгую счастливую жизнь вместе с питомцем. Когда логика оказания первой помощи станет понятной, вы освоите базовые манипуляции, и в ситуации форс-мажора сможете грамотно и не растерявшись, оказать первую помочь питомцу.
Никто не может контролировать судьбу, но любящие хозяева могут и должны сделать все, что от них зависит.
Когда случиться экстренная ситуация – у вас будут секунды, чтобы спасти собаку.
Вы знаете что делать, когда случается непредвиденная ситуация. Что делать если пес съел яд? Сбила машина? Или заглотил мячик и задыхается?
Каждый день даже самые ответственные владельцы собак сталкиваются с проблемными ситуациями – и от их решения зависит жизнь собаки.
Факты о книге
• Собраны все самые необходимые знания для экстренной помощи
• В книге 143 страницы полезной информации
• На диске разбираем не только как правильно делать собаке уколы, как правильно завязывать морду, но и как приучить собаку к манипуляциям, как понять ее.
• Общее время на диске 45 минут полезной информации
И в этой книге —
Учимся понимать, когда собака здорова и когда собаке плохо.
Что может быть, если? Примеры симптомов и возможных диагнозов.
Техника безопасности общения с больным питомцем.
Самые необходимые манипуляции.
Как дать собаке таблетку?
Уколы.
Проблемы, которые возникают после инъекции.
Аптечка, которая должна быть с вами всегда.
Как правильно рассчитать дозировку лекарства для собаки.
Реанимация.
Как определить, есть ли дыхание у собаки?
Как достать посторонний предмет из горла?
Как сделать искусственное дыхание?
Сердечно-легочная реанимация собаки.
Техника проведения реанимации.
Алгоритм непрямого массажа сердца.
Травмы, раны, кровотечения.
Как правильно перевозить травмированное животное?
Первая помощь при сильном кровотечении .
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Как обрабатывать раны без сильного кровотечения?
Как правильно обрабатывать собачьи раны после драки
Гнойные раны.
Что делать, если собака наступила на гвоздь или на стекло? Поранила лапу? Переломы Вывихи
Первая помощь при легких травмах головы
Что делать, если у собаки пошла кровь из носа?
Если собака попала под машину.
Огнестрельные ранения. Экстренная помощь.
Утопление: вода попала в легкие, собака перестала дышать
Электрический ток. Первая помощь.
Тепловой удар.
Обморожение.
Первая помощь собаке при отравлении на улице.
Крысиный яд. Первые признаки отравления.
Изониазид. Первые признаки отравления.
Ксилит. Первые признаки отравления.
Острое расширение, перекрут и заворот желудка
Что делать, если собака проглотила полиэтиленовый пакет, носок, перчатку?
Запор?
Что делать, если у собаки понос?
Что делать, если собаку укусил клещ?
Пироплазмоз.
Другие заболевания.
Что делать, если собаку укусила змея?
Что делать, если у собаки внезапно начала раздуваться морда или кожа пошла красными волдырями.
Как понять, что у собаки есть глисты или блохи?
Собака ездит на попе, значит у неё глисты?
Инфекционный собачий бронхит или кашель.
Вы знаете что делать?
Сможете ли вы помочь собаке, когда ваша помощь больше всего нужна?
Я ветеринарный врач Безуглая Ирина, работаю с собаками более 8 лет.
Сейчас веду собак своих учеников как семейный врач и провожу в хендлинг-центре занятия по физиотерапии. Общаясь с большим количеством людей, понимаю, что большинство владельцев, не знают как оказывать первую помощь.
А вы должны знать, так как не всегда вы сможете довести собаку до клиники и в ваших руках спасение собаки.
Каждый день даже самые ответственные владельцы собак сталкиваются с проблемными ситуациями – и от их решения зависит жизнь собаки.
Я не хочу пугать вас, но хочу, что б вы знали, ситуации случаются часто, и вы как ответственный владелец, должны знать, что делать и как помочь собаке.
В этом поможет вам это руководство по Экстренной помощи.
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