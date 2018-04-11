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    Ср., 11 апреля 2018г.
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    Тема: Обучение основам графики и колористики
    • Сегодня! anyuta_ps92 Cегодня в 16:00 «Ответить»
      Не упустите возможность пройти профильное обучение от известнейшего в России флориста-дизайнера и декоратора Натальи Наянзиной (г. Москва). 13 и 14 апреля в "Русской школе флористики" ждем всех желающих! ул. Рождественская, 38.
      Только в апреле - промо-цена на обучение! За всеми подробностями обращайтесь по телефону 8 (831) 42-43-777.
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