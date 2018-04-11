А вам что ли большая партия опор таких нужна? Просто если нет, то вы можете практически в любом строительном магазине опоры такие купить. Ну а если много опор нужно, то и правда придется поискать поставщика.
У нас в городе мало где перфорированный крепеж продается, и опоры для балок вам скорее всего придется заказывать где-то, например вот здесь - http://krepej.com/perforirovany_krepej . Но сейчас транспортные компании работают хорошо, и в принципе любой груз доставляется в кратчайшие сроки и за не самые большие деньги. И я считаю, что проще заказать откуда-то, чем тратить кучу времени на поиск поставщиков у нас в городе.