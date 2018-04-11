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    Ср., 11 апреля 2018г.
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    Форум: Мужской форум - мужские темы
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    Тема: Перфорированный крепеж.
    • New! Fades Cегодня в 14:47 «Ответить»
      Есть ли у нас в городе компании, которые занимаются поставками перфорированного крепежа, никто не знает? Мне просто нужны опоры для балок, и я никак не найду, где их заказать можно.
      • New! Tamavil Cегодня в 14:56 «Ответить»
        А вам что ли большая партия опор таких нужна? Просто если нет, то вы можете практически в любом строительном магазине опоры такие купить. Ну а если много опор нужно, то и правда придется поискать поставщика.
        • New! Froinivim Cегодня в 15:02 «Ответить»
          У нас в городе мало где перфорированный крепеж продается, и опоры для балок вам скорее всего придется заказывать где-то, например вот здесь - http://krepej.com/perforirovany_krepej . Но сейчас транспортные компании работают хорошо, и в принципе любой груз доставляется в кратчайшие сроки и за не самые большие деньги. И я считаю, что проще заказать откуда-то, чем тратить кучу времени на поиск поставщиков у нас в городе.
          • New! Useyaryl Cегодня в 15:09 «Ответить»
            Ну если доставка не очень больших денег будет стоить, то можно и заказать. В противном случае лучше все-таки попробовать найти, где у нас в городе опоры такие купить можно.
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