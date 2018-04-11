Работа по этой программе предоставляется в лучших 5-звездочных отелях и элитных ресторанах. Чаще всего едут работать в Дубае. Самые распространённые вакансии: Reception staff (работник рецепции), Waiter / Waitress (официант), Bartender (бартендер, бармен), Hostess (хостес), Cook (повар, помощник повара). Нередко появляются вакансии администратора спортзала, фитнес-тренера, швейцара, менеджера ресторана, директора по продажам в сфере туризма, продавца-консультанта в фирменных бутиках одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и салонах мебели всемирно известных брендов, и другие. Зарплаты варьируются в зависимости от занимаемой должности и наличия чаевых. Контракт заключается на 1-2 года. Претендентами на работу в Эмиратах могут стать соискатели в возрасте от 21 до 35 лет. Работодатели ценят хороший уровень образования, отсутствие вредных привычек, пирсинга и татуировок. Важный пункт в резюме — знание английского языка на достаточном для желаемой вакансии уровне. То есть вы должны свободно общаться с посетителями, клиентами, принимать заказы (если это позиция официанта) и приветливо встречать гостей (если работаете на рецепции).Подробнее на: