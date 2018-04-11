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    Ср., 11 апреля 2018г.
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    Тема: Работа в ОАЭ
    • New! Leilla Cегодня в 14:07 «Ответить»
      Работа по этой программе предоставляется в лучших 5-звездочных отелях и элитных ресторанах. Чаще всего едут работать в Дубае. Самые распространённые вакансии: Reception staff (работник рецепции), Waiter / Waitress (официант), Bartender (бартендер, бармен), Hostess (хостес), Cook (повар, помощник повара). Нередко появляются вакансии администратора спортзала, фитнес-тренера, швейцара, менеджера ресторана, директора по продажам в сфере туризма, продавца-консультанта в фирменных бутиках одежды, обуви, косметики, ювелирных изделий и салонах мебели всемирно известных брендов, и другие. Зарплаты варьируются в зависимости от занимаемой должности и наличия чаевых. Контракт заключается на 1-2 года. Претендентами на работу в Эмиратах могут стать соискатели в возрасте от 21 до 35 лет. Работодатели ценят хороший уровень образования, отсутствие вредных привычек, пирсинга и татуировок. Важный пункт в резюме — знание английского языка на достаточном для желаемой вакансии уровне. То есть вы должны свободно общаться с посетителями, клиентами, принимать заказы (если это позиция официанта) и приветливо встречать гостей (если работаете на рецепции).
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/rabota-v-oae/
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