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    Ср., 11 апреля 2018г.
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    Тема: Удаленный доступ к маршрутизатору через Интернет
    • Сегодня! Владислав569 Cегодня в 12:45 «Ответить»
      Хоть и не так часто, но требуется удаленный доступ к роутеру извне. Например, с другой подсети, или вообще из Интернет http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...ostup-k-routeru чтобы иметь возможность удаленно подключиться непосредственно к маршрутизатору, во второй части статьи – как зайти в созданную им локальную сеть извне.
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