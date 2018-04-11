Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 11 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 64 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Чертежи на заказ, 3-D
    • Сегодня! Openair Cегодня в 10:39 «Ответить»
      Выполняю все виды графических работ (чертежи, плакаты, схемы и т.д.):
      - 3D моделирование;
      - инженерная графика и проекционное черчение;
      - оцифровка и перерисовка;
      - решение задач по черчению и инженерной графике;
      - выполнение чертежей для курсовых и дипломных работ;
      - эскизирование чертежей с деталей;
      - детали машин, механизмов, устройств;
      - радиотехника и конструирование (трассировка печатных плат и схемы электрические принципиальные);
      - сборочные чертежи, деталировка;
      - оформление чертежей по ЕСКД и ГОСТ.

      Черчу в: Компас-3D, AutoCAD, P-CAD, SolidWorks, Altium Designer.

      Контакты:
      http://www.kompaswork.ru
      https://vk.com/kompaswork
      asconic182@mail.ru
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      дом4(1) Строительство и ремонтnexprimeПозавчера в 21:35Еленамак Cегодня в 15:23
      Любимые домашние видео1(1) Мужской форум - мужские темыSlavaааCегодня в 15:17Slavaаа Cегодня в 15:17
      Перфорированный крепеж.4(4) Мужской форум - мужские темыFadesCегодня в 14:47Useyaryl Cегодня в 15:09
      Качественные наушники7(1) Музыкальный форумsergei3713.01.18 в 23:24Leyris Cегодня в 15:03
      БАССЕЙН НА ДАЧУ9(2) Строительство и ремонтLazik66520.01.18 в 20:47Larissotka Cегодня в 14:51
      Воздушные шарики9(1) Поздравления!Лора Бух11.08.17 в 13:25Zulia Cегодня в 14:42
      бижутерия6(1) Женский форумtomacka14.11.17 в 22:08Алексей2323 Cегодня в 14:41
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода