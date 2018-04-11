Выполняю все виды графических работ (чертежи, плакаты, схемы и т.д.):
- 3D моделирование;
- инженерная графика и проекционное черчение;
- оцифровка и перерисовка;
- решение задач по черчению и инженерной графике;
- выполнение чертежей для курсовых и дипломных работ;
- эскизирование чертежей с деталей;
- детали машин, механизмов, устройств;
- радиотехника и конструирование (трассировка печатных плат и схемы электрические принципиальные);
- сборочные чертежи, деталировка;
- оформление чертежей по ЕСКД и ГОСТ.