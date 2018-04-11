Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 11 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 47 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Найти керамический камень хорошего качества.
    • Вера Истомина Вчера в 22:41 «Ответить»
      Так получилось, что на нашей даче давно не делался ремонт. Мы решили с мужем что-то изменить. В первую очередь решили купить керамический камень. Муж уже подыскал сайт https://www.samara777.ru/ в Самаре, где предлагается нужный кирпич. Каково ваше мнение, стоит ли приобретать там керамический камень?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Посоветуйте сайт знакомств2(1) Развлечение и ОтдыхlitlemaxПозавчера в 21:32ben95 Cегодня в 00:24
      Консалтинг2(1) Экономика, финансы, бизнесMasterdjonПозавчера в 21:31Everfox Cегодня в 00:24
      дом3(1) Строительство и ремонтnexprimeПозавчера в 21:35litlemax Cегодня в 00:22
      Скупка золота2(1) Житейские советыInsurgentПозавчера в 21:27koniroy Cегодня в 00:22
      Колеса2(1) АвтоФорумGrinenkoПозавчера в 21:29nexprime Cегодня в 00:21
      Повышение иммунитета4(1) Медицина и ЗдоровьеHoliholiПозавчера в 21:28Masterdjon Cегодня в 00:21
      Срочная печать2(1) Мужской форум - мужские темыIvanGordeevПозавчера в 21:26Oligarh77 Cегодня в 00:20
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода