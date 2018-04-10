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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Карта Москвы
    • Сегодня! maLY99 Cегодня в 17:19 «Ответить»
      Еду по делам в Москву, ну совсем не знаю города, как там ориентироваться?
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