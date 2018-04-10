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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Форум: Музыкальный форум
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    Тема: Есть поклонники хип-хоп культуры?
    • Сегодня! Tallis Cегодня в 13:45 «Ответить»
      Всем привет! Ребята, есть на форуме поклонники хип-хоп культуры? Увлекаюсь рэпом, граффити, где можно подробнее почитать об этом? Хочу быть в курсе всех новостей.
      • New! serezha777 Cегодня в 14:43 «Ответить»
        Хороший портал о хип-хоп культуре - https://outstyle.org/news/graffiti Можно узнать все актуальные новости, результаты крупнейших арт фестивалей, появлении новых муралов в различных городах. Кстати, прочитал довольно интересную информацию по поводу неуловимого уличного художника, известного всем под псевдонимом Бэнкси.
        • New! Kanycy Cегодня в 15:35 «Ответить»
          Это большая редкость, кто таким увлекается. Но в последнее время граффити стали больше искусство напоминать. Очень красиво получается у некоторых.
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