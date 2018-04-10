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    Форум: Наука, образование, работа
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    Тема: Работа в Китае учителем английского
    • Сегодня! Leilla Cегодня в 13:22 «Ответить»
      Работа учителем в Китае. Вакансия преподавателя лидирует среди граждан стран СНГ, желающих работать в Китае. Учителя английского языка требуются в местные школы, университеты и частные учебные заведения. Спрос на языковые курсы в Китае постоянно растёт, ведь китайцы понимают, что им нужно расширять границы, чтобы открывать новые возможности и получать перспективную работу. В школах учат языку довольно посредственно, поэтому уроки с носителями языка для них очень ценные.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/rabota-v-kitae/
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