Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 10 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 106 посетителей
    Форум: Житейские советы
    Новая тема
    Тема: Социальный контракт
    • New! mamula Cегодня в 06:00 «Ответить»
      Недавно узнала, что некоторым малоимущим государство оказывает помощь по социальному контракту https://bazanpa.ru/gd-rf-zakon-n178-fz-o...ava3/statya8.1/. Может кто пользовался такой помощью, расскажите, что такая помощь из себя представляет? А то из закона не всепонятно
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода