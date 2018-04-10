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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Тема: Слышал, что в Грузии биткоин-автомат установили. Это правда?
    • Jokerin Вчера в 22:43 «Ответить»
      Слышал, что в Грузии биткоин-автомат установили. Это правда?
      • New! Smeren Вчера в 23:54 «Ответить»
        Да, правда. Даже в новостях подобная информация промелькнула, сам видел. Например, об этом биткоин-автомате написали здесь http://kurs.expert/ru/news/3840/v_gruzii...n_bankomat.html . Да и вообще, стоит отметить, что в Грузии очень хорошо относятся к криптовалюте.
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