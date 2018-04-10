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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Повышение иммунитета
    • Holiholi Вчера в 21:28 «Ответить»
      авитаминоз, все это так организм из колеи выбивает, витамины пьем с женой, и детей тоже кормим ими, но может есть что то универсальное на ету пору года. Как повысить иммунитет?
      • mala7 Вчера в 21:58 «Ответить»
        Витаминов много пить нельзя, когда переизбыток их, то тоже плохо, ешьте просто больше фруктов и гуляй те на свежем воздухе.
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