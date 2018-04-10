Тема: Технический перевод документов!
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Мне на днях нужно сделать технический перевод документов ,я с этим столкнулся первый раз.Сам сделать точно не могу ,подскажите у кого просить помощи ???
хотел бы вам помочь,но даже не знаю как .Потому что не представляю о чем вы .ищите в интернете ,может наткнетесь на что-то
та точно ,самому и не стоит пытаться !(если вы конечно не очень хорошо в этом разбираетесь )
На самом деле этот вид перевода ,очень сложный .С ними работают только профессионалы своего дела .Я это поняла когда у моего отца была идентичная ситуация
Сначала вообще не знали куда податься ,вся семья помогала .Пока не наткнулись на это бюро
http://www.lingvoservice.ru/technical
,именно здесь работают с разными переводами ,а так же и с техническими .Ребята вообще супер ,быстро и так качественно справились )Мы даже не ожидали такого результата ,если честно .Теперь только с этим бюро работаем,несмотря на их разнообразие
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