та точно ,самому и не стоит пытаться !(если вы конечно не очень хорошо в этом разбираетесь )На самом деле этот вид перевода ,очень сложный .С ними работают только профессионалы своего дела .Я это поняла когда у моего отца была идентичная ситуацияСначала вообще не знали куда податься ,вся семья помогала .Пока не наткнулись на это бюро,именно здесь работают с разными переводами ,а так же и с техническими .Ребята вообще супер ,быстро и так качественно справились )Мы даже не ожидали такого результата ,если честно .Теперь только с этим бюро работаем,несмотря на их разнообразие