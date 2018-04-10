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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Тема: Технический перевод документов!
    • Григорий Босен Вчера в 20:26 «Ответить»
      Мне на днях нужно сделать технический перевод документов ,я с этим столкнулся первый раз.Сам сделать точно не могу ,подскажите у кого просить помощи ???
      • Никита Склярен Вчера в 21:30 «Ответить»
        хотел бы вам помочь,но даже не знаю как .Потому что не представляю о чем вы .ищите в интернете ,может наткнетесь на что-то
      • LilianaOstin Вчера в 21:57 «Ответить»
        та точно ,самому и не стоит пытаться !(если вы конечно не очень хорошо в этом разбираетесь )На самом деле этот вид перевода ,очень сложный .С ними работают только профессионалы своего дела .Я это поняла когда у моего отца была идентичная ситуация Сначала вообще не знали куда податься ,вся семья помогала .Пока не наткнулись на это бюро http://www.lingvoservice.ru/technical ,именно здесь работают с разными переводами ,а так же и с техническими .Ребята вообще супер ,быстро и так качественно справились )Мы даже не ожидали такого результата ,если честно .Теперь только с этим бюро работаем,несмотря на их разнообразие
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