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    Вт., 10 апреля 2018г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Перевод документов !!!
    • MarinaKogut Вчера в 20:22 «Ответить»
      Добрый вечер всем )Помогите ,мне нужно срочно сделать перевод паспорта .Подскажите куда идти ??
      • Григорий Босен Вчера в 21:26 «Ответить»
        Марина вам нужно обратится к переводчику
      • Анатолий Кудря Вчера в 21:35 «Ответить»
        да,сейчас очень много бюро переводов обратитесь туда
        • LinaMilevskaya Вчера в 21:43 «Ответить»
          Добрый вечер !Если срочно ,то я подскажу вам )
          Кстати как совпало я может месяц назад делала себе тоже перевод паспорта здесь http://www.lingvoservice.ru/passport ,в это бюро я обратилась по советам моего начальства .Они с ними сотрудничают .Да и оказалась цена адекватна ,сделали быстро и без задержек !На самом деле и вправду много таких учреждений ,но я обратилась по совету .А потом уже начала сравнивать ,где-то какой минус и повторно я туда же и обращалась .Мне подходит все идеально .Посмотрите ,может это то что вы ищите
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