Добрый вечер !Если срочно ,то я подскажу вам )Кстати как совпало я может месяц назад делала себе тоже перевод паспорта здесь,в это бюро я обратилась по советам моего начальства .Они с ними сотрудничают .Да и оказалась цена адекватна ,сделали быстро и без задержек !На самом деле и вправду много таких учреждений ,но я обратилась по совету .А потом уже начала сравнивать ,где-то какой минус и повторно я туда же и обращалась .Мне подходит все идеально .Посмотрите ,может это то что вы ищите