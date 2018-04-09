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    Форум: Женский форум
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    Тема: Как вы относитесь к питанию в баночках?
    • New! IvanGordeev Cегодня в 18:45 «Ответить»
      Уважаемые мамочки, скажите, какое ваше отношение к детскому питанию в баночках? У меня дочка уже на прикорме два месяца. Ест, честно говоря, плохо.. Готовит жена все это время сама.. Думаю, может купить ребенку еду в баночках? Меня все время отговаривала мама, но другие же мамы кормят детей, я думаю лично, что они совершенно не вредные.. А вы как считаете?
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