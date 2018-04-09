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    Пн., 9 апреля 2018г.
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    Тема: Переезд
    • Ludo4ka64 Вчера в 23:38 «Ответить»
      Купили квартиру в Москве, теперь нужно перевезти все вещи из Уфы в Москву. Посоветуйте каким способом перевезти будет дешевле, мне советуют Уфимскую транспортную компанию http://tru-tru.ru/, а есть более дешевый способ доставки?
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