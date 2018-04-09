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    Пн., 9 апреля 2018г.
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    Тема: задолженность
    • kuka6 Вчера в 22:07 «Ответить»
      Папа не оплачивал коммуналку пол года. Вернее он не платил за газ, свет и воду оплачивал. Как мне узнать сколько у него там набежало уже? Я ему пыталась так денег дать, а он брать не хочет! По этому я хочу пойти и сама оплатить , что б он и не знал!
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