Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 8 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 65 посетителей
    Форум: Недвижимость
    Новая тема
    Тема: Дачный дом.
    • New! Tamavil Cегодня в 14:32 «Ответить»
      У меня участок загородный есть, и я собираюсь заказывать строительство дома, чтобы летом по выходным было где отдохнуть от города. Вот только никак не могу определиться с материалами для строительства. Как считаете, лучше деревянный дом делать или кирпичный?
      • New! Froinivim Cегодня в 14:38 «Ответить»
        Кирпичный дом совершенно точно не стоит строить. Я считаю, что лучше использовать газобетонные или керамические блоки. Из кирпича строить слишком уж дорого.
        • New! Useyaryl Cегодня в 14:44 «Ответить»
          Думаю, что я бы на вашем месте заказал дом из бруса. Мне кажется, что для летнего дома это идеальный вариант. Вообще советую вам почитать в интернете про дома из бруса.
          • New! Fades Cегодня в 14:50 «Ответить»
            Я бы на вашем месте выбрал каркасный дом. Цена относительно низкая, да и строятся такие дома очень быстро. А если делать ленточный фундамент, то дом простоит достаточно долго. Заказать строительство дома такого вы можете например вот в этой компании - http://rusdom-spb.ru/karkasnye-doma.phtml . А кирпичный дом есть смысл только если вы и зимой в нем жить собираетесь.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Продам CD диски51(1) Музыкальный форумsoundjazz11.09.16 в 18:30soundjazz Cегодня в 14:58
          Дачный дом.4(4) НедвижимостьTamavilCегодня в 14:32Fades Cегодня в 14:50
          Появляются новые и новые вЕнки(((1(1) Медицина и ЗдоровьеКсюшаПлюшаCегодня в 14:18КсюшаПлюша Cегодня в 14:18
          Совсем плохо ест ребенок7(1) Детишки и их делишкиCгущЁнга24.01.18 в 16:38Шмит Cегодня в 14:16
          Подарок бабашке18(1) Житейские советыryban1217.08.17 в 19:59Еленамак Cегодня в 13:54
          Как выбрать удобный матрас ?7Мебель, интерьеры, домOleg511.01.18 в 08:11Pechkin Cегодня в 12:31
          Виагра4Медицина и Здоровьеben9507.03.18 в 19:32Pechkin Cегодня в 12:12
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода