У меня участок загородный есть, и я собираюсь заказывать строительство дома, чтобы летом по выходным было где отдохнуть от города. Вот только никак не могу определиться с материалами для строительства. Как считаете, лучше деревянный дом делать или кирпичный?
Я бы на вашем месте выбрал каркасный дом. Цена относительно низкая, да и строятся такие дома очень быстро. А если делать ленточный фундамент, то дом простоит достаточно долго. Заказать строительство дома такого вы можете например вот в этой компании - http://rusdom-spb.ru/karkasnye-doma.phtml . А кирпичный дом есть смысл только если вы и зимой в нем жить собираетесь.