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    Вс., 8 апреля 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Появляются новые и новые вЕнки(((
    • New! КсюшаПлюша Cегодня в 14:18 «Ответить»
      После беременности появился варикоз, сдерживала его специальным гелем и компрессионными чулками, но в последнее время замечаю, что появляются все новые и новые венки, а старые болеть начинают. Боюсь идти к врачу, вдруг операцию назначит или есть какой-то промежуточный вариант лечения?
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