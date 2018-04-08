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    Вс., 8 апреля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Меня штрафуют на работе. Куда подать жалобу эффективно будет?
    • New! Jokerin Вчера в 22:57 «Ответить»
      Меня штрафуют на работе. Куда подать жалобу эффективно будет?
      • New! demko12 Cегодня в 00:03 «Ответить»
        Подавайте жалобу в прокуратуру, и сможете не только добиться прекращения незаконных штрафов, но ещё и компенсировать себе весь ущерб. О том, как это сделать будет разумнее всего, читайте здесь http://hornews.ru/2018/03/20/zhaloba-v-p...vedlivosti.html . Очень просто написанная статья.
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