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Тема: Меня штрафуют на работе. Куда подать жалобу эффективно будет?
Форум:
Юридический форум
Новая тема
Тема:
Меня штрафуют на работе. Куда подать жалобу эффективно будет?
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New!
Jokerin
Вчера в 22:57
«Ответить»
Меня штрафуют на работе. Куда подать жалобу эффективно будет?
New!
demko12
Cегодня в 00:03
«Ответить»
Подавайте жалобу в прокуратуру, и сможете не только добиться прекращения незаконных штрафов, но ещё и компенсировать себе весь ущерб. О том, как это сделать будет разумнее всего, читайте здесь
http://hornews.ru/2018/03/20/zhaloba-v-p...vedlivosti.html
. Очень просто написанная статья.
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