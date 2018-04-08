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    Вс., 8 апреля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Часто говорят, что на людей обижаться нельзя. Почему?
    • New! Jokerin Вчера в 22:50 «Ответить»
      Часто говорят, что на людей обижаться нельзя. Почему?
      • New! demko12 Cегодня в 00:13 «Ответить»
        Как минимум потому, что в этом нет никакого смысла. Ознакомьтесь с информацией, размещённой в этой статье http://forums.ibresource.ru/blog/333/ent...tsia-na-liudej/ . Она на Ваш вопрос ответит как нельзя детальнее. Не просто так в народе даже есть поговорка «На обиженных воду возят».
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