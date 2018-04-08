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    Вс., 8 апреля 2018г.
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    Тема: Как должны оплачиваться сверхурочные часы на работе?
    • Jokerin Вчера в 22:32 «Ответить»
      Как должны оплачиваться сверхурочные часы на работе?
      • New! demko12 Cегодня в 00:11 «Ответить»
        Существует целая система оплаты сверхурочных часов, которая тщательно прописана в Трудовом кодексе. Все цифры Вы можете увидеть в этой статье http://resheto.ru/users/Usolceva/art/126516 . В частности, совершенно разная оплата за работу в выходные дни, в ночное время суток, и так далее.
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