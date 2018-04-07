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    Сб., 7 апреля 2018г.
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    Тема: ВИП такси
    • New! Мартов Дима Cегодня в 11:11 «Ответить»
      Хочу организовать в городе службу такси, но не простого, а ВИП. Для этого надо купить хорошие машины. Своих средств хватит примерно на десяток авто. А вот где бы ещё денег достать? Взять кредит или есть ещё какие-то варианты?
      • New! Георг Cегодня в 11:17 «Ответить»
        ВИП такси - это такси для богатых. Так? А будет ли спрос на Ваши услуги? Всё ли Вы просчитали? А то сейчас вложитесь в дорогие авто, а они не окупятся, не говоря уж про прибыль.
        • New! Андрей Ветров Cегодня в 11:25 «Ответить»
          А разве сейчас мало богатых людей? Да, они в основном передвигаются на личном авто. Но ведь в жизни бывают разные моменты, когда необходимы услуги такси. Вот для них и нужна такая служба. Я не сомневаюсь, что ВИП такси будет пользоваться успехом. Но десяток машин - это не серьёзно. Так Вас просто не заметят на этом рынке, а следовательно стадия раскрутки Вашего бизнеса может очень затянуться. Выход - взять недостающие авто в лизинг. Вам нужны хорошие машины. Возьмите тогда в лизинг Камри. Тойота весьма надёжная и престижная машина. Кстати, сделать это можно в этой компании http://toyota-leasing.pro/camry
          • New! Громада Cегодня в 11:31 «Ответить»
            Для ВИП такси нужны хорошие, статусные машины. Дешёвые, бюджетные модели не подойдут. Стоят они, правда, тоже не дёшево. Можно, как вариант, оформить кредит в банке. Может так выгоднее будет.
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