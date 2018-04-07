А разве сейчас мало богатых людей? Да, они в основном передвигаются на личном авто. Но ведь в жизни бывают разные моменты, когда необходимы услуги такси. Вот для них и нужна такая служба. Я не сомневаюсь, что ВИП такси будет пользоваться успехом. Но десяток машин - это не серьёзно. Так Вас просто не заметят на этом рынке, а следовательно стадия раскрутки Вашего бизнеса может очень затянуться. Выход - взять недостающие авто в лизинг. Вам нужны хорошие машины. Возьмите тогда в лизинг Камри. Тойота весьма надёжная и престижная машина. Кстати, сделать это можно в этой компании