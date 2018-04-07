Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 7 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 56 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Что нужно, чтобы стать мастером делового администрирования?
    • New! Xirthare Cегодня в 00:55 «Ответить»
      Что нужно, чтобы стать мастером делового администрирования?
      • New! Jokerin Cегодня в 02:07 «Ответить»
        Мастером делового администрирования стать нетрудно - нужно всего лишь пройти обучение по специальной программе вот в этом университете http://fdpo.rea.ru/ . Говорю я так, поскольку и сам поступил аналогичным образом буквально полгода назад.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода