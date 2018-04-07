Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 7 апреля 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 57 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Китайский язык
    • Tarada Вчера в 23:30 «Ответить»
      Где преподают китайский ?
      • Hann Вчера в 23:44 «Ответить»
        В свое время я ходила в языковой центр http://chinatutor.ru/ и осталась довольна обучением. Больше всего среди преподавателей мне нравилась Минцзин. Никогда не было скучно, преподаватели ответственные и требовательные. С ними в принципе было сложно что-то не понять. Рекомендую.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода