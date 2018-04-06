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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Остеохондроз(
    • Сегодня! Вика80 Cегодня в 15:10 «Ответить»
      Почти три месяца болит спина, сегодня пошла к врачу, он что-то там посмотрел, прощупал, сказал, начальная степень остеохондроза, поясничного и грудного отдела. Как тааак? Мне еще и 30 даже нет, я думала такой болезнью только в старости болеют.
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