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    Тема: А есть ли здесь любительницы домашнего рукоделия
    • New! janizzloo Cегодня в 12:30 «Ответить»
      Уверена рукодельницы здесь также присутствуют Девчата подскажите где можно недорого купить материалы и наборы для творчества? Интересует абсолютно всё!
      В ближайшее время появится море свободного времени, хочется чтобы всегда под рукой было чем заняться. Книг и фильмов набрала, осталось дело за творчеством.
      Сама сейчас увлеклась выкладкой картин алмазной вышивкой, кто не в курсе что это такое http://magmaz.ru/almaznaya-vyshivka материалы беру по акции на всевозможных распродажах, в том числе и на magmaz. Реже на СП закупках в интернете. Очень красивые полотна получаются скажу я вам. Буду рада пообщаться и даже поделиться своими работами!
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