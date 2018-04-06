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    Пт., 6 апреля 2018г.
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    Тема: Летние лагеря в США
    • New! Leilla Cегодня в 11:47 «Ответить»
      Знаете, как поехать в Америку недорого, помимо программы Work & Travel? Нет? В таком случае рекомендуем рассмотреть отличный вариант – работа в лагере США. Это просто, бюджетно и невероятно интересно!
      Каждый год в Штатах отдыхают более семи миллионов детей. Именно поэтому работа в детских лагерях очень востребована. Причём разновидностей этих лагерей масса, а соответственно вы можете выбрать для себя лагерь любой направленности: религиозный, скаутский, семейный, спортивный, для детей с ограниченными возможностями или другой. Бесспорным преимуществом программы Кемп Америка является низкая стоимость. Поездка доступная, окупаемая и запоминающаяся. Она позволяет провести длительное время в англоговорящей среде, пообщаться со сверстниками со всех уголков мира, познать культуру другой страны и неплохо заработать. Оформить документы и отправиться в США по данной программе можно достаточно быстро и легко. К тому же в стоимость летних лагерей уже заложены проживание, питание и страховка, поэтому вам не придётся беспокоиться и дополнительно оплачивать эти расходы.
      Подробнее на: https://anywayplus.ru/p/letnie-lagerya-ssha/
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