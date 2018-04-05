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    Чт., 5 апреля 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Мангал
    • Сегодня! Borisich Cегодня в 18:23 «Ответить»
      Наконец-то весна пришла, скоро можно выбираться на дачу. В этом году хочу построить во дворе беседку со столом и скамейками, чтобы можно было там отдыхать большой компанией. В планах еще поставить мангал, прям в беседке. Подскажите, где такой можно купить или заказать?
      • Сегодня! Marker Cегодня в 18:33 «Ответить»
        Я себе ничего не покупал и не заказывал, а сделал мангал-барбекю из старого водонагревателя. Нашел в интернете инструкцию и за полдня все сделал. Хорошо, что не стал его выбрасывать.
        • Сегодня! Satir Cегодня в 18:41 «Ответить»
          Если руки из того места, то незачем покупать мангал для беседки, а можно сделать его и самому. В интернете много статей и видео, как можно собрать мангал из кирпича. Такой вам и дешевле обойдется, чем покупной.
          • Сегодня! Alexan Cегодня в 18:54 «Ответить»
            В беседку предпочитают ставить многофункциональные мангалы с вытяжкой и трубой. Я вот, тоже мечтаю поставить себе мангал в беседку на даче. Уже даже присмотрел на этом сайте, понравился мангал Премьер https://goo.gl/xfPwS7. Там есть даже коптильня, а у меня жена очень копченую рыбу любит. Может и Вы какой-нибудь себе подберете.
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