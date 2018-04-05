Наконец-то весна пришла, скоро можно выбираться на дачу. В этом году хочу построить во дворе беседку со столом и скамейками, чтобы можно было там отдыхать большой компанией. В планах еще поставить мангал, прям в беседке. Подскажите, где такой можно купить или заказать?
Если руки из того места, то незачем покупать мангал для беседки, а можно сделать его и самому. В интернете много статей и видео, как можно собрать мангал из кирпича. Такой вам и дешевле обойдется, чем покупной.
В беседку предпочитают ставить многофункциональные мангалы с вытяжкой и трубой. Я вот, тоже мечтаю поставить себе мангал в беседку на даче. Уже даже присмотрел на этом сайте, понравился мангал Премьер https://goo.gl/xfPwS7. Там есть даже коптильня, а у меня жена очень копченую рыбу любит. Может и Вы какой-нибудь себе подберете.