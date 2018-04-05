Путешествовать, работать, наслаждаться сказочными пейзажами и при этом получать достойную зарплату – такие возможности предоставляет стажировка на фермах в Германии.Студенты, обучающиеся на аграрных специальностях, могут отправиться в Германию для того, чтобы набраться опыта работы на современных европейских фермах. Причём ехать можно в любое время года, поскольку всегда найдутся вакансии по сезону: необходимо собирать ягоды, фрукты, овощи, заниматься упаковкой продукции. Помимо этого, есть постоянные вакансии, к которым относятся стажеры на молочных или свинофермах, помощники садовода. Вы можете претендовать на участие в программе, если ваш возраст – в пределах 18-35 лет, вы учитесь на дневной форме в учебном заведении на агроспециализации (минимум 2 курс), неплохо владеете английским и на базовом уровне знаете немецкий. Как и для любой другой работы предпочтение отдаётся ответственным, дисциплинированным и заинтересованным в своём деле людям. В среднем стажировка занимает шесть месяцев, на этот период студенту необходимо взять в вузе разрешающий документ или оформить академический отпуск.Подробнее на: