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    Чт., 5 апреля 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Расписка
    • Сегодня! Kamikoto789 Cегодня в 11:47 «Ответить»
      Если друг хочет занять у меня крупную сумму денег - стоит ли обращаться к нотариусу за распиской? И как это вообще предложить?
      А то тоже не хочется казусов потом.
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