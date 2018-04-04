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    Ср., 4 апреля 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Не подскажете, где датчики движения приобрести можно?
    • Сегодня! Smeren Cегодня в 19:38 «Ответить»
      Не подскажете, где датчики движения приобрести можно?
      • New! Jokerin Cегодня в 20:34 «Ответить»
        Датчики движения в наше время продаются на многих интернет-ресурсах, однако, я бы очень советовал Вам отдать своё предпочтение вот этому http://ptb.in.ua/ . Здесь и расценки куда лучше, чем где-либо ещё, да и ассортимент тоже.
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