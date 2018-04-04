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    Ср., 4 апреля 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Как проверить площадку для строительства ?
    • New! Boltik6 Cегодня в 18:38 «Ответить»
      перед тем как начать рыть фундамент под дом, на даче, нужно ли как то провести анализ почвы, что бы потом не было никиких проблем, там не знаю, подмост не поехал или еще что то...как проверить на сколько устойчевый грунт ???
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