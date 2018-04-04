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    Ср., 4 апреля 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Хочу попробовать заказать для малыша всякие шмоты и все такое
    • New! Boltik6 Cегодня в 18:20 «Ответить»
      появился малыш, а с ним куча хлопот...пусть они и приятные, но все же хлопоты...нужно столько всего покупать, просто жесть...а цены в городе не радуют, вот думаю, резонно ли будет через нет заказывать ?!!
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